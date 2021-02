Diritti TV, l'offerta di DAZN piace ad Agnelli: "Non facciamoci scappare questi numeri"

vedi letture

DAZN ha offerto 840 milioni di euro per il pacchetto delle 7 gare di Serie A da trasmettere in esclusiva per il triennio che va dal 2021 al 2024, superiore di 90 milioni rispetto ai 750 proposti da Sky. Una proposta che piace a molti dei club più importanti e che, considerati i 70 che potrebbe proporre proprio Sky per le altre tre partite in condivisione, avvicina di molto la cifra ottenuta per il triennio che termina questa estate. Andrea Agnelli, presidente della Juventus, ha commentato così l'esito dell'Assemblea che si riunirà nuovamente giovedì per provare ad arrivare a un voto definitivo: "Abbiamo ottenuto un risultato eccellente nel panorama europeo della nostra industria. Nessuna Lega è stata capace di negoziare a questi livelli. Attenzione a non farci scappare questi numeri". Insieme alla Juventus, favorevoli alla proposta di DAZN ci sono anche Inter, Milan, Roma, Lazio, Fiorentina e Torino. A riportarlo è il Corriere della Sera.