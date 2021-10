Disastro Roma ma il clamoroso 6-1 dal Bodo/Glimt non è neanche sul podio dei peggiori ko

Una sconfitta clamorosa per la Roma. Il 6-1 di Bodo in Conference League è, per portata dell'avversario, la peggior sconfitta della storia in Europa. Nei numeri, però, no: per tre volte la Roma ha fatto peggio e un'altra ha perso sempre 6-1, in Champions col Barcellona.

Ferencvaros-Roma 8-0 (1935, Mitropa)

Roma-Bayern 1-7 (14/15, UCL)

Manchester United-Roma 7-1 (06/07, UCL)

Barcellona-Roma 6-1 (15/16, UCL)