Dodo in ritardo su Guessand e Mateta non sbaglia su rigore: è 1-0 tra Palace e Fiorentina
TUTTO mercato WEB
Cambia la partita al Selhurst Park con il Crystal Palace che passa in vantaggio per il rigore trasformato da Mateta. In precedenza intervento scellerato di Dodo, in netto ritardo su Guessand dopo che l'attaccante franco-ivoriano aveva già calciato. Il brasiliano, peraltro, diffidato, salterà la gara di ritorno al Franchi. Sul dischetto si è presentato Mateta per l'1-0 del Crystal Palce contro la Fiorentina.
Segui la diretta testuale di Crystal Palace - Fiorentina a cura della redazione di TuttoMercatoWeb
Altre notizie Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Le tardive proposte di Gravina non lo riscattano affatto, ma ci dicono cosa non è possibile fare. Conte-Napoli: la Nazionale sarebbe una soluzione per tutti, anche per De Laurentiis. Allegri resta comunque un candidato, e non ha chiuso
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Prima volta in azzurro per Massimino: "Un orgoglio essere qui, cerco di apprendere il più possibile"