Domani Bayern-Lazio, Inzaghi: "Il nostro obiettivo è entrare in Champions con più continuità"

Quanto è importante questa sfida? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Simone Inzaghi, allenatore della Lazio che ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bayern Monaco, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. "Sappiamo - ha detto - quanto abbiamo lavorato in questi anni per giocare queste partite. Andremo per fare la partita nel migliore dei modi, giocheremo una gara molto importante. In questa Champions prima di incontrare il Bayern non avevamo ancora perso e proveremo a fare una grande partita. La Champions bisognerebbe farla con più frequenza, gli ottavi mancavano da 20 anni e l'ingresso in Champions da più di dieci. Dobbiamo provare a centrarla con più continuità, sappiamo che non è semplice, davanti a noi ci sono cinque corazzate più l'Atalanta ma la continuità è certamente importante".

Clicca QUI per la conferenza stampa integrale di Simone Inzaghi.