Domani l'agente di Vlahovic è atteso a Milano. In programma incontri con Inter e Tottenham

Il procuratore Darko Ristic, agente dell'attaccante Dusan Vlahovic della Fiorentina, è già arrivato in Italia (come vi avevamo anticipato anche qui su TMW) e nella giornata di domani è atteso in quel di Milano. Come scrive il portale L'Interista, per lui sarà occasione di incontrare l'Inter, per cui è l'oggetto dei desideri, ma probabilmente anche il Tottenham, alla caccia di un rinforzo offensivo con Kane sembrato traballante.