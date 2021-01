Domani la Supercoppa Italiana, buone notizie per il Napoli: Petagna s'è allenato in gruppo

Arrivano buone notizie da Castel Volturno per il Napoli nell'allenamento tenuto alla vigilia della sfida contro la Juventus. Andrea Petagna, uscito per infortunio nel secondo tempo della sfida contro la Fiorentina, ha svolto l'intera seduta d'allenamento col resto del gruppo e a questo punto è molto probabile il suo impiego dal primo minuto nella sfida di domani sera che assegnerà la Supercoppa Italiana. Non al meglio invece Maksimovic, che ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato.

La squadra nel primo pomeriggio partirà per Reggio Emilia: alle 18.30 la conferenza stampa di presentazione del match a cui prenderanno parte l'allenatore Gennaro Gattuso e il capitano Lorenzo Insigne.