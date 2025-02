Domani Milan-Feyenoord, i convocati di Bosschaart: torna Stengs, sono ben 10 gli assenti

Il tecnico del Feyenoord Pascal Bosschaart ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida di domani a San Siro contro il Milan nel ritorno del play off che garantirà l'accesso agli ottavi di finale della competizione. Le squadre ripartiranno dall'1-0 dell'andata in favore degli olandesi, con gol dello scatenato Paixao a inizio partita su evidente errore di Mike Maignan. Il fischio d'inizio è previsto per domani alle ore 18.45, mentre alle ore 16 in conferenza stampa per i rossoneri ci saranno Zlatan Ibrahimovic e Fikayo Tomori, col tecnico Sergio Conceiçao di rientro in Italia dopo aver presenziato ai funerali dell'ex presidente del Porto Pinto Da Costa.

Torna in gruppo Calvin Stengs, giocatore che era fuori dalla precedente sfida europea contro il Bayern Monaco. Tanti gli assenti della rosa della squadra di Rotterdam. Non viaggeranno a Milano con la squadra, infatti, Quinten Timber, Facundo Gonzalez, Gernot Trauner, Ramiz Zerrouki, Inbeom Hwang, Ayase Ueda, Jordan Lotomba, Justin Bijlow, Bart Nieuwkoop e Chris-Kevin Nadje. Fuori dalla lista UEFA, infine, Quilindschy Hartman, Oussama Targhalline e Stéphano Carrilo.

Questi i convocati del Feyenoord:

Portieri: Wellenreuther, Andreev, Ka

Difensori: Beelen, Smal, Bueno, Mitchell, Read, Hancko, Giersthove

Centrocampisti: Moder, Stengs, Zand, Milambo, van den Elshout

Attaccanti: Paixao, Ivanusec, Carranza, Moussa, Osman, Redmon, Sliti