Domenichini, Martusciello e non solo. Orsini completa lo staff di Spalletti alla Juventus

La Juventus riparte da Luciano Spalletti. Dopo giorni di indiscrezioni, è arrivata l’ufficialità: il tecnico toscano è reduce dall’esperienza alla guida della Nazionale e dal trionfo in Serie A con il Napoli, ha deciso di affidarsi a uno staff di assoluta fiducia, formato da professionisti con cui condivide un lungo percorso umano e professionale.

Conferme sullo staff - Al suo fianco ci sarà come sempre Marco Domenichini, storico vice e braccio destro in ogni avventura del tecnico di Certaldo. A completare il gruppo dei collaboratori di campo saranno Giovanni Martusciello e Salvatore Russo. Martusciello rappresenta un’aggiunta di grande valore e di particolare significato: già vice di Sarri alla Juventus nella stagione 2019/20, ritrova ora la panchina bianconera, legato a Spalletti da un’amicizia nata ai tempi dell’Empoli. I due si stimano da anni, e il tecnico avrebbe voluto portarlo con sé anche durante l’esperienza a Napoli, ma allora Martusciello preferì seguire Sarri alla Lazio. La preparazione atletica sarà affidata a Francesco Sinatti, uno dei pilastri dello staff spallettiano, noto per la sua meticolosità e per la capacità di costruire squadre in grado di esprimere un calcio intenso e dinamico.

Capitolo portieri - A completare il gruppo ci sarà anche Tommaso Orsini, allenatore dei portieri che ha già iniziato questa stagione in bianconero nello staff di Igor Tudor.