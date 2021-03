"Dopo il Milan perdiamo meno palloni". Rivedi Mancini dopo Roma-Shakhtar

vedi letture

Il difensore della Roma, Gianluca Mancini, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro lo Shakhtar Donetsk in Europa League. Rivedi il video con le parole del giocatore giallorosso: "Devo migliorare in tante cose, ma mi sento migliorato rispetto all'anno scorso. Ho più esperienza. I cartellini però per un difensore pesano e devo fare meglio in questo senso. Dopo il Milan abbiamo cambiato qualcosa, non abbiamo fatto bene contro le big quest'anno e dobbiamo migliorare. Adesso perdiamo meno palloni, non dobbiamo dare fiducia ai nostri avversari".