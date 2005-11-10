Ufficiale Doumbia lascia il Venezia e vola in Portogallo: è un nuovo giocatore dello Sporting CP

Era ormai nell'aria da diversi giorni, ma pochi minuti fa è arrivata l'ufficialità da parte del Venezia, che ha reso noto il trasferimento del centrocampista Issa Doumbia in Portogallo allo Sporting CP, senza specificare tuttavia le cifre della cessione. Di seguito la nota integrale:

"Il Venezia FC comunica di aver raggiunto l’accordo con lo Sporting Clube de Portugal per la cessione a titolo definitivo del centrocampista Issa Doumbia. Arrivato in laguna al'inizio della stagione 24/25, Doumbia ha collezionato complessivamente 63 presenze con la maglia arancioneroverde, mettendo a segno 10 gol e fornendo 6 assist, tutti realizzati nella straordinaria stagione 2025/26.

Nel corso dell’ultima annata, Issa si è affermato come uno dei grandi protagonisti del Venezia FC, contribuendo in maniera determinante alla vittoria del campionato di Serie B grazie alle sue prestazioni e alla sua crescita costante. Il club desidera ringraziare Issa per l’impegno, la professionalità e l’attaccamento dimostrati, augurandogli le migliori soddisfazioni personali e professionali per il prosieguo della sua carriera. Buona fortuna, Issa".