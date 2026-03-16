Douvikas torna tra i convocati dalla Grecia: non ci gioca da quasi un anno. Un altro dalla Serie A
Ivan Jovanovic, commissario tecnico della Grecia, ha reso nota la lista di calciatori convocati per i prossimi impegni che attendono la nazionale ellenica, opposta il 27 marzo al Paraguay e il 31 all'Ungheria, in due partite amichevoli.
C'è un ritorno importante nella selezione della Grecia, quello di Anastasios Douvikas, centravanti che ha appena raggiunto la doppia cifra di gol segnati in questa Serie A con il Como e che torna ad essere convocato dopo aver saltato l'ultimo giro, a novembre, e non aver nemmeno giocato ad ottobre, rimanendo sempre in panchina. In sostanza, Douvikas non scende in campo con la Grecia da quasi un anno, avendo giocato 19 minuti contro la Slovacchia in amichevole a inizio giugno 2025.
C'è poi un altro giocatore di Serie A tra i convocati della Grecia per i prossimi due impegni amichevoli, un habitué come Kostas Tsimikas, terzino sinistro che gioca alla Roma in prestito dal Liverpool.
GRECIA, LA LISTA DEI CONVOCATI DEL CT JOVANOVIC
Portieri: Vlachodimos, Tzolakis, Mandas, Tsiftisis.
Difensori: Hatzidiakos, Retsos, Koulierakis, Mavropanos, Rota, Vagiannidis, Giannoulis, Tsimikas (Roma).
Centrocampisti: Kontouris, Kourbelis, Zafeiris, Mouzakitis, Triantis.
Attaccanti: Masouras, Bakasetas, Tzolis, Pavlidis, Tetteh, Douvikas (Como), Konstantelias, Karetsas.
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