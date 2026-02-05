Quali mercati sono ancora aperti? Grecia e Turchia pronte agli ultimi botti
Chiuso il mercato in Italia e anche negli altri campionati top d'Europa restano in piedi alcuni paesi dove si può ancora operare. Oggi si chiude a Malta, domani ci aspettiamo gli ultimi botti in Turchia, Grecia ed Emirati Arabi Uniti. Di seguito l'elenco delle scadenze del mercato invernale, che vede estendersi anche fino alla fine del mese:
Malta: fino al 5 febbraio
Turchia: fino al 6 febbraio
Austria: fino al 6 febbraio
Grecia: fino al 6 febbraio
Emirati Arabi Uniti: fino al 6 febbraio
Romania: fino al 9 febbraio
Australia: fino al 10 febbraio
Messico: fino al 10 febbraio
Serbia: fino al 13 febbraio
Svizzera: fino al 16 febbraio
Croazia: fino al 17 febbraio
Russia: fino al 19 febbraio
Polonia: fino al 25 febbraio
