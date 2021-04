Dove sarebbe il Bologna con un centravanti? È il grande assente del mercato rossoblù

“Se avessimo un attaccante da 15 gol, chissà”. La domanda che Sinisa Mihajlovic si è posto dopo la sconfitta del suo Bologna contro l’Inter è quella che i tifosi si fanno da due anni a questa parte. I rossoblù hanno giocato bene, a tratti anche meglio e molto meglio dei nerazzurri, ma alla fine hanno perso. Anche perché non hanno capitalizzato le (non tantissime, va detto, almeno cristalline) occasioni da gol avute a cospetto di Handanovic. Cosa sarebbe successo con un centravanti? Chi lo sa. Forse il Bologna sarebbe già salvo: lo è di fatto, ma come l’Inter aspetta l’aritmetica per lo scudetto anche Miha deve attenderla per festeggiare il traguardo. Potrebbe ambire a qualcosa in più? Con i se non si va lontano, forse sì. A meno che avere un riferimento centrale lì davanti non avrebbe frenato i tanti e ottimi incursori dal centrocampo che hanno fatto la fortuna della squadra negli ultimi tempi. Il centravanti, in fin dei conti, è il grande assente del Bologna da parecchie sessioni di mercato: in estate, per dirne una, è stato a lungo inseguito Supryaga. A gennaio se n’è tornato a parlare e poi nulla di fatto. E Miha, che quando parla non è mai banale, ha sottolineato quello che in tanti hanno criticato alla società negli ultimi tempi. In estate, la prossima, non si sfuggirà da questa necessità. Anche perché altre squadre, già centravanti-munite, pensano al tecnico.