Due giorni per decidere il futuro di Sarri. Decisivo il confronto diretto con Lotito

vedi letture

Il Tempo fa il punto sul futuro di Maurizio Sarri e spiega che a breve ci sarà il summit decisivo: quello tra Claudio Lotito e l'allenatore. Oggi o domani ci sarà il passaggio fondamentale, siamo alla resa dei conti per il sì o il no per l'allenatore. 2.8-3 milioni di euro più 500 mila euro di bonus la proposta da parte dei biancocelesti che intanto come alternative al momento restano con sempre meno nomi, tra cui però c'è anche Vitor Pereira, ex Fenerbahce e Olympiacos, avvistato ieri in zona Formello.