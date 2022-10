Dybala e gol da palla inattiva: la Roma espugna San Siro sfodera con le sue specialità

Chissà, forse Mourinho prima della sfida alla ‘sua’ Inter ha volontariamente cercato l’espulsione con l’Atalanta per non esserci a San Siro. Anche perché con Foti in panchina, la Roma non perde mai. Si scherza, ovviamente, però i successi con Mou squalificato sono quattro su quattro, ma i meriti dello Special One sono evidenti anche dalla tribuna. Battuta l’Inter, la prima volta con il portoghese in panchina, dopo le tre sconfitte dello scorso anno e a regalare i tre punti ci sono state le due specialità della casa: Paulo Dybala e i calci piazzati. Per la Joya, il gol dell’1-1 è anche il quinto di questa stagione, il quarto in campionato e il terzo consecutivo nelle ultime tre partite giocate. Un giocatore che con il passare dei giorni si sta prendendo la Roma anche se è stato costretto a gestirsi in partita e i giorni prima perché la muscolatura qualche noia glie la dà sempre.

Come quando all’ora di gioco è costretto a lasciare il campo per un leggero affaticamento al polpaccio. Nulla di preoccupante, almeno questo è quello che traspare dal volto disteso di Dybala che si gusta dalla panchina il gol che completa la rimonta e regala a Mourinho e i suoi uomini i tre punti. A togliere le castagne dal fuoco ci pensa Smalling. Assist di Pellegrini da calcio piazzato e terzo tempo perfetto dell’inglese che nel post partita, al suo terzo anno di Roma, sfodera anche la lingua italiana. Ma soprattuto trova il suo secondo gol in questo campionato che corrisponde anche al quarto, su dieci totali fatti dalla Roma in campionato, da calcio piazzato da inizio stagione. Praticamente il 40% delle reti giallorosse in Serie A arriva da palla inattiva, per un fondamentale che già lo scorso anno aveva dato tante gioie e che si sta ripetendo in questa stagione.