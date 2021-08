Dzeko: "La Roma è stata un'esperienza incredibile. Per me rimane un pezzo di cuore"

Edin Dzeko è stato intervistato da DAZN e ha parlato della sua esperienza alla Roma, terminata da poco per trasferirsi all'Inter: "Roma per me rimane un pezzo di cuore, siamo stati sei anni insieme e non è poco. I tre miei figli sono nati a Roma, per loro sarà sempre la loro casa numero uno. Ringrazierò sempre la Roma, la tiferò sempre per 36 giornate (ride ndr). Per me è stata un'esperienza incredibile".