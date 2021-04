È nata la Superlega! Ballardini: "Un calcio solo per pochi è un qualcosa che mi fa rabbrividire"

Nel corso della conferenza stampa prepartita di Genoa-Benevento, il tecnico del Grifone Davide Ballardini ha commentato la notizia degli ultimi giorni legata alla nascita della Superlega europea: "Io sono cresciuto con questa passione, sognando di poter giocare contro i più bravi. Il calcio mi ha insegnato anche a stare al mondo. Il calcio è popolare, per me il calcio è merito, è solidarietà, è bene comune. Quindi pensare che possa essere un bene solo per pochi e che solo quei pochi possano giocarsi qualcosa di importante mi fa rabbrividire e non è lo sport che io fin da bimbo ho amato".