È nata la Superlega! Che terremoto per il calcio. E ha già il suo sito ufficiale

Un terremoto storico per il calcio: è nata la Superlega con 12 soci fondatori tra cui Juventus, Milan e Inter. E ha già il suo sito ufficiale, Superleague.it.

La Super League è una nuova competizione europea tra 20 club che comprendono 15 club fondatori e 5 qualificati annualmente. Ci saranno due Gironi composti da 10 squadre ciascuno, che giocheranno sia in casa che in trasferta. La Super League, riunendo i migliori club e i migliori giocatori al mondo, riuscirà ad offrire un’emozione e un coinvolgimento mai visti prima nel calcio.

Dopo la fase a Gironi, 8 squadre si qualificheranno per un torneo ad eliminazione diretta, giocando in casa ed in trasferta fino alla finale a gara secca della Super League, in un palpitante finale della stagione di quattro settimane.

Le partite si giocheranno a metà settimana, e tutti i club continueranno a giocare nei loro campionati nazionali.

I contributi di solidarietà cresceranno in linea con i ricavi della lega e si prevede che superino i 10 miliardi di euro durante il corso del periodo iniziale di impegno dei club. Questi contributi di solidarietà seguiranno un nuovo modello di regolare rendicontazione pubblica in piena trasparenza.