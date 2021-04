È nata la Superlega! Krause prende posizione: "In Italia perché accetto i rischi del gioco"

Prende posizione Kyle Krause con un post sui social su quella che è la netta divisione che si è creata in Lega tra Juventus, Milan e Inter da una parte e tutte le altre dalla parte opposta. In mezzo c'è la Superlega e, pur senza citarla, l'americano ne parla apertamente. "Sono venuto in Italia per la mia passione per questo gioco, per Parma, per l'Italia. Capisco e apprezzo i rischi del gioco decisi da quel che accade sul campo. Ci credo, è quel che rende il calcio bello. Lasciamolo così".