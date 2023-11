È un nuovo Milan, anche sul monte ingaggi. Da Leao a Nava, gli stipendi del Diavolo

TMW vi porta alla scoperta degli stipendi in Serie A. È un Milan nuovo quello emerso dall'ultimo mercato estivo, la prima finestra di trasferimenti non trascorsa sotto l'egida di Paolo Maldini. E con un rinnovo di Leao in più, cosa che lo ha portato ad essere il più rappresentativo della squadra anche alla voce monte ingaggi: uno stipendio, quello del portoghese, che adesso oscilla tra i 5 di parte fissa e gli oltre 7 raggiungibili con i bonus, alcuni piuttosto semplici. Sul tavolo altre trattative, già cominciate o in procinto di diventarlo: si vedano ad esempio i francesi Theo Hernandez e Maignan, quest'ultimo avrebbe chiesto un adeguamento sulle cifre simil Leao. Tra i contratti sotto il milione, di più rispetto a Juve e Inter, spiccano senz'altro quelli di Adli, Thiaw e del secondo portiere Sportiello. Nel senso opposto, cercano ancora giustificazioni di campo i 4 milioni netti e i 2,5 corrisposti l'anno rispettivamente a Chukwueze e Jovic. Caldara, invece, è un esubero da oltre 2 milioni netti: il Milan, dalle ultime notizie sul tema, stava lavorando ad un'interruzione anticipata del rapporto professionali. Nel peggiore dei casi, comunque, sarà svincolato il prossimo 30 giugno.

Di seguito il dato sui singoli calciatori, con gli stipendi netti in milioni di euro e tra parentesi l'anno di scadenza. Segnati con l'asterisco i dati ancora da verificare totalmente.

MILAN = 60,2 MILIONI DI EURO NETTI

Leao 5 (2028)*

Loftus-Cheek 4 (2027)

Pulisic 4 (2027)

Theo Hernandez 4 (2026)

Chukwueze 4 (2028)

Bennacer 3,8 (2027)

Tomori 3,5 (2027)

Giroud 3,5 (2024)

Florenzi 3 (2025)

Maignan 2,8 (2026)

Jovic 2,5 (2024)

Caldara 2,2 (2024)

Calabria 2 (2025)

Musah 2 (2028)

Okafor 2 (2028)

Kalulu 2 (2027)

Reijnders 1,7 (2028)

Krunic 1,5 (2025)

Kjaer 1,5 (2024)

Pobega 1 (2027)

Adli 0,8 (2026)

Romero 0,8 (2027)

Thiaw 0,8 (2027)

Mirante 0,7 (2024)

Sportiello 0,5 (2027)

Pellegrino 0,3 (2028)

C. Traore 0,3 (2028)

Nava 0,1 (2024)