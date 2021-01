Ecco il primo colpo di gennaio: Kevin Strootman è pronto a prendersi il Genoa

Un nuovo rinforzo per Davide Ballardini. Kevin Strootman ritorna in Italia a distanza di tre anni. Il campionato italiano accoglie il centrocampista olandese che, dopo le cinque stagioni disputate con la maglia della Roma, giocherà nuovamente nel nostro campionato. Un innesto importante per i rossoblu che con l’arrivo del tecnico ravennate hanno ripreso ad effettuare prestazioni convincenti e a portare a casa punti d’oro ai fini della salvezza finale. Solidità e capacità di impostare l’azione con la licenza di presentarsi nell’area avversaria per colpire per quello che di fatto è un tuttocampista.

Prestito secco - La trattativa alla fine è andata in porta con André Villas-Boas che nella giornata di lunedì aveva aperto alla partenza del centrocampista: "Per Kevin è difficile, c'è tanta concorrenza a centrocampo e lui purtroppo è quello che ha giocato di meno. In vista dell'Europeo credo sia importante per lui avere delle chance. Ne abbiamo parlato insieme a dicembre: ha avuto delle offerte e le ascoltate, così come noi". Parole abbastanza chiare che hanno portato alla cessione in prestito secco fino a giugno con la possibilità di mettersi in luce in vista del prossimo Europeo.

Ieri l'arrivo a Genova - Intanto l’ex centrocampista giallorosso ieri ha raggiunto il capoluogo ligure. Nel tardo pomeriggio il suo aereo privato ha toccato il suolo genovese. L'ufficialità potrebbe arrivare nella giornata di oggi con Davide Ballardini che potrà quindi accogliere un nuovo rinforzo. Kevin Strootman si appresta ad essere un nuovo giocatore del Genoa.