Ufficiale Ekong lascia l'Empoli e torna in Svezia. Si trasferisce al Malmo a titolo definitivo

Confermate le notizie emerse nelle scorse ore e relative a un ritorno in patria, nello specifico al Malmo, di Emmanuel Ekong, attaccante in forza all'Empoli che lascia la compagine toscana in questo mercato di gennaio, dopo aver collezionato 18 presenze e 2 gol in questa prima parte della stagione, quasi sempre però da subentrante come si può notare dal minutaggio abbastanza esiguo di 365'.

Ekong lascia l'Empoli e torna in Svezia, paese che ha scelto di rappresentare come selezione nazionale (è nato a Reggio Emilia e ha anche origini nigeriane nella sua famiglia) e che ha abbandonato da teenager per approdare in Italia, dopo aver fatto le giovanili con la società del Brommapojkarna. Trasferimento a titolo definitivo al Malmo, nelle casse dell'Empoli entra circa 1 milione di euro e i toscani si assicurano una percentuale del 20% sulla futura rivendita del classe 2002.