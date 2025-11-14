El Shaarawy parla da leader: "Altri giocano di più, ma Gasp è uno che ti dà opportunità"

Stephan El Shaarawy, intervistato da Sky Sport, ha commentato l'avvio di stagione della sua Roma e anche il suo minutaggio inferiore: "Ogni anno la società cerca di mettere in piedi una squadra e una struttura all'altezza, degna della storia di Roma. Ogni anno si parte cercando di formare una squadra vincente e soprattutto uomini che conoscano la piazza. Abbiamo visto l'impatto di Ranieri prima da allenatore e poi da dirigente, con la scelta di uno come Gasperini. Uomini che conoscono la piazza aiutano, così come Massara che già era stato a Roma. Ranieri sta facendo un grandissimo lavoro, siamo partiti forte e la strada che stiamo percorrendo è quella giusta".

Il primo posto e gli obiettivi?

"Non c'è una squadra che sta dominando il campionato, ma conosciamo i valori che ci sono: l'Inter e il Napoli sono squadre molto attrezzate, ma siamo tutti lì. Il nostro obiettivo è quello di restarci il più possibile, siamo una squadra con grandi margini di crescita".

Il suo impiego però è diminuito...

"Ognuno passa momenti più o meno positivi: ora ci sono altri che hanno più minutaggio, ma davanti siamo tanti. L'obiettivo è solo quello di lavorare con serietà, il mister le opportunità le dà e devi solo essere pronto a sfruttarle. Chi entra può essere più decisivo di chi inizia".