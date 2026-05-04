TMW Elezioni FIGC, Abete ribadisce: "Sono interessato e disponibile a continuare nella corsa"

"Sono interessato e disponibile a continuare nella corsa, perché come ho detto fin dal 13 di aprile, quando manifestai la mia disponibilità - il problema non è collegato ai nomi ma ai contenuti dell'attività che chi sarà il presidente della Federazione dovrà svolgere". Giancarlo Abete, attuale presidente della Lega D, ha parlato così a margine del Gran Galà del Calcio ADICOSP in merito alle prossime elezioni federali ribadendo la propria candidatura: "Noi siamo partiti dai nomi e non dai contenuti, il fatto di avere una pluralità di disponibilità per competere consente poi di approfondire i contenuti. L'obiettivo è questo".

Sono passati 20 anni dai Mondiali vinti nel 2006. Si è fatto un'idea di quello che è successo in questo lasso di tempo? "Io mi sono dimesso in tempo reale nel 2014, non immaginavo - anche se consapevole delle difficoltà che già in quel momento si evidenziavano nel calcio italiano - che sarebbe stata l'ultima partita disputata dall'Italia in una fase finale di un campionato del Mondo. Ovvio che c'è un problema strutturale, di ricambi di qualità. Oggi abbiamo ottimi giocatori, ma la qualità di giocatori di una volta non c'è. Questo non vuol dire essere offensivi o poco attenti alla qualità dei giocatori di oggi, ma avevamo ovviamente dei livelli più elevati.

C'è un problema di ricambio a livello anche di qualità tecnica, noi probabilmente abbiamo dato troppa attenzione agli schemi, ai tatticismi, un fatto che ci differenzia da altre scuole che tendono a privilegiare una dimensione pro attiva. E poi c'è un problema a che non riguarda solo la Nazionale, ma quest'anno abbiamo fatto male a livello di club in termini di competitività: penso che la capacità di affrontare i problemi debba precedere la dimensione della individuazione della persona più giusta per una nuova fase".