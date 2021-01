Emergenza formazione per il Milan? Hernandez e Calhanoglu non si allenano col gruppo

vedi letture

Tegola per il Milan in vista della gara di Cagliari? Da capire se ci saranno alla Sardegna Arena. In attesa di sviluppi e comunicazioni del pomeriggio, intanto sia Hakan Calhanoglu che Theo Hernandez non si sono allenati col gruppo.