Emery l'ha fatto di nuovo: il suo Aston Villa affronterà il Friburgo in finale di Europa League

E dunque sarà Friburgo-Aston Villa la finale di Europa League 2026. Le due formazioni sono riuscite a ribaltare i rispettivi ko maturati all'andata contro il Nottingham Forest e lo Sporting Braga.

Tutto facile a Villa Park per la formazione di Unai Emery, che raggiunge la sua sesta finale di Europa League infliggendo un sonoro 4-0 al Nottingham Forest grazie al gol nel primo tempo di Watkins, al raddoppio su rigore di Buendia e alla doppietta nel finale di McGinn. La gara del Friburgo, invece, si mette in discesa già nel primo tempo, concluso in vantaggio nel punteggio e negli uomini in campo visto il rosso diretto a Dorgeles al 6'. Tedeschi che si impongono per 3-0 con le firme di Kubler, autore di una doppietta, e Manzambi.

La finale sarà in programma mercoledì 20 maggio a partire dalle ore 21:00 Tupras Stadium di Istanbul, casa del Besiktas.