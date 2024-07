Ufficiale Empoli, accordo per la risoluzione di Davide Nicola: il comunicato del club

Adesso è ufficiale: Davide Nicola ha risolto il suo contratto con l'Empoli. Ad annunciarlo è stato lo stesso club toscano con un comunicato sul proprio sito: "Empoli Football Club comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione del contratto con l’allenatore Davide Nicola e con i membri del suo staff. Al tecnico e al suo staff, protagonisti della storica salvezza della passata stagione, va il sincero ringraziamento per il lavoro svolto e l’augurio delle migliori fortune per il futuro sportivo e professionale".

I saluti.

L'Empoli ha poi salutato e ringraziato l'allenatore, con un post sui profili social ufficiali: "Grazie di tutto mister Nicola, in bocca al lupo per il tuo futuro! Al tecnico e al suo staff, protagonisti della storica salvezza della passata stagione, va il sincero ringraziamento per il lavoro svolto e l’augurio delle migliori fortune per il futuro sportivo e professionale".