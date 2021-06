Empoli, idea a stelle e strisce per la porta: occhi su Horvath del Club Brugge

Occhi in Belgio per l'Empoli. Secondo quanto riportato da La Nazione il club toscano neo promosso in Serie A per il ruolo di portiere avrebbe messo nel mirino Ethan Horvath, estremo difensore statunitense classe 1995 in forza al Club Brugge.