Bagni: "Juve, il problema tecnico non è Ronaldo. Manca un Pjanic a metà campo"

Salvatore Bagni fa un'analisi come sempre attenta e interessante. Si parla della Juve, del suo presente e del suo futuro, alla luce dell'eliminazione dalla Champions. E ai taccuini di Tuttomercatoweb.com dice: "Non credo che i bianconeri vinceranno il campionato dunque sarà una stagione da buttare. La Juve ogni anno deve cercare di vincere qualcosa e questa stagione non cancella i nove scudetti precedenti ma per l'ennesima volta ha fallito l'obiettivo Champions, che peraltro è svanito troppo presto. Sono lontane le due finali di Allegri. La squadra ha deluso non solo ieri sera, è sempre stata altalenante".

Dove vanno ricercate le cause?

"Per me ci sono tante componenti. non voglio parlare di Pirlo perché era capitato anche al mio amico Ciro Ferrara di esser catapultato dal settore giovanile alla guida della Juve ed è difficile gestire una macchina da guerra come quella bianconera che vuol sempre vincere".

Cosa è mancato allora?

"La qualità a centrocampo. Ci sono buoni giocatori ma non c'era il Pjanic della situazione. E il gioco non è mai decollato, a volte la Juve riemergeva col carattere ma se manca qualità, soprattutto a livello europeo ne risenti. L'eliminazione è meritata: il Porto ha giocato meglio pur essendo in difficoltà visto che è a 10 punti dallo Sporting".

Arthur le piace?

"E' un buonissimo giocatore ma non ha fantasia. E' molto lineare ma non ha l'ultimo passaggio: recupera palla e gioca bene ma semplice, ha caratteristiche diverse da quelle che potrebbero servire".

Che fare invece con CR7?

"Ah, ci penseranno loro. Ronaldo era stato acquistato non per vincere il campionato, l'obiettivo era portare un uomo vincente e straordinario per dare l'assalto a questo trofeo. L'ultima volta che la Juve ha vinto la Champions fu a Roma con l'Ajax nel '96 e c'ero io a commentarla. Sono passati troppi anni senza vincerla".

CR7 dunque non è un problema?

"Il problema non è CR7 poi è chiaro che andando avanti con l'età non sei sempre fresco e fai a volte più fatica. Ma è un giocatore che ti fa venti gol... Se parte poi devi cercarne un altro, magari più giovane. Certo, i costi sarebbero diversi e quindi va fatta una riflessione. Ma la squadra va rafforzata da altre parti. Chiellini, Bonucci e Buffon hanno trascinato la squadra nel corso degli anni e ora per età e infortuni sono venuti un po' a mancare".

CR7 in ogni caso non può essere un peso...

"Non può esserlo, magari lo è per la società ma a livello economico. E' stato preso per la Champions e stando così le cose è pesante per le casse. Eventualmente la scelta sarà quella non per il valore tecnico"