Da ex empolese, Alessandro Birindelli ha parlato durante il TMW News della promozione dei toscani in A. "Sono strafelice visto che sono cresciuto lì e mi ha dato la possibilità di affacciarmi a palcoscenici prestigiosi. Devo ringraziare il presidente Corsi e l'ambiente. La vittoria del campionato è strameritata, frutto del lavoro e della programmazione. Dionisi? Non è da oggi che sta dimostrando le sue qualità. Merito anche al club che lo ha scelto. L'Empoli è da tempo una società modello e tante altre dovrebbe prendere esempio" Parlando di lotta Champions, Juve-Milan decisiva? "Penso di sì. Alla Juve è mancata la continuità ma può rimediare. Senza Champions sarebbe un fallimento"

