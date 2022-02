esclusiva Calisti: "Lazio, col Porto te la giochi ma dietro non puoi più sbagliare nulla"

Ernesto Calisti prova a giocare la partita di domani della Lazio con il Porto. "E' sicuramente difficile - dice l'ex difensore biancoceleste a Tuttomercatoweb.com - non c'è più la regola del gol che vale doppio se fatto fuori casa (1-1 in Portogallo, ndr) e dunque non c'è vantaggio per la Lazio. Dovrà essere fatta la gara, il Porto è forte e sa giocare a calcio. La squadra di Sarri all'andata ha giocato una bella partita nel primo tempo ma con queste squadre non puoi sbagliare dietro e la Lazio dietro prende gol spesso, basta una disattenzione e subisce la rete. Non a caso è la nona difesa del campionato. e' stato comunque recuperato Immobile che darà una grande mano. Non ci sarà Zaccagni ma con Leiva e Luis Alberto se la può giocare a patto ripeto che dietro ci sia più attenzione: prendere gol può complicare tutto. E' un match alla portata".

Pedro non giocherà, avrebbe avuto bisogno del cortisone (per il guaio al tendine tibiale) ma il regolamento antidoping lo vieta...

"Credo che alla fine sia giusto evitare anche perchè ci sono tante partite importanti tra cui Lazio-Napoli. E' più opportuno non forzare la mano, senza correre il rischio di ricadere in altri problemi. Io ne so qualcosa tra l'altro visto che con le infiltrazioni mi è si rotto il tendine".

Luis Alberto ha detto che sta bene alla Lazio ma che vuol tornare in Spagna.

"E' chiaro, lui ha sempre detto che gli sarebbe piaciuto tornare in Spagna. Farebbe comodo sempre uno come lui ma tenerlo malvolentieri non è giusto. E' una pedina di qualità e tecnica ma se va via ce ne faremo una ragione".

Tornando a domani sera che partita dovrà giocare la Lazio?

"Dovrà prestare molta attenzione, deve pensare a fare due gol e a non subirne soprattutto nei primi minuti quando la Lazio spesso prende gol come è accaduto contro l'Udinese".