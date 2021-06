ESCLUSIVA TMW - Carnasciali: "Italia, punto su Insigne e Berardi. Li vedo in palla"

esclusiva Carnasciali: "Italia, punto su Insigne e Berardi. Li vedo in palla"

vedi letture

Daniele Carnasciali parla a Tuttomercatoweb.com della Nazionale stasera impegnata contro la Turchia. Lui che ha vestito per due volte la maglia azzurra dice a Tuttomercatoweb.com: "Per quel che ho visto le sensazioni sono buone, il gruppo è bello coeso e i ragazzi giocano anche bene. Possiamo dire la nostra anche se le favorite sono altre. Ma noi quando ci sono eventi importanti ci siamo sempre o quasi e sono fiducioso".

Il punto di forza qual è?

"Il gruppo, però il reparto offensivo lo vedo bene, in particolare Insigne e Berardi che nel finale di campionato hanno fatto vedere ottime cose, mi sembrano in palla".

Ha fatto bene dunque Mancini a preferire Berardi a Chiesa?

"Ha giocato nel finale di stagione belle partite anche Chiesa che è un giocatore su cui contare parecchio, però ora credo sia giusto puntare su Berardi e Insigne".

Da ex viola la Fiorentina del nuovo corso con Gattuso come le sembra?

"Ora servono i fatti, serve programmazione, mancano dei giocatori. Sono contento che sia arrivato Gattuso: se ha accettato vuol dire che ci sono programmi seri, mi fa ben sperare. Occorre essere concreti e comprare chi serve".

Quanti ne servono?

"Non pochi. Sarà importante anche non dare via le certezze".

Biraghi è destinato a restare: le piace?

"Non ha fatto un buon campionato come del resto i suoi compagni, però all'Inter ha fatto varie partite e anche in Nazionale. Forse è da ricostruire un po', ma nella Fiorentina ci può stare".

E Ribery?

"Se sta bene è un giocatore forte però ha anche un'età importante. Con Gattuso devono parlarsi chiaro e vedere se e come è possibile trovare un'intesa".