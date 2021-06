esclusiva Faccini: "Roma, Belotti non farebbe impazzire la piazza. I tifosi sognano Kane"

Anche Alberto Faccini, ex attaccante giallorosso e ora agente ha parlato dell'ipotesi Belotti per la Roma. Nel corso del TMW News ha detto: "Non so se sia lui il grande obiettivo, magari la proprietà ha in serbo una sorpresa, ma è una mia sensazione. Le aspettative della piazza sono altre, il Gallo non pare far impazzire. La media gol, tranne un anno in cui ne segnò 26, ora mi pare sui 14-15 all'anno. Ora ha ventotto anni, è capitano del Toro e rappresenta bene i granata, ma i tifosi non pensano che con lui si possa puntare allo scudetto. Qui per intenderci si sognano Kane e Haaland. Ed è giusto che i tifosi sognino perchè con l'arrivo di Mourinho sono stati messi in condizione di sognare".

