esclusiva Ferrante: "Contento per la salvezza del Toro. Ma è arrivata per demerito altrui"

Marco Ferrante, grande ex del Torino, commenta con obiettività la salvezza del Torino: "Come è accaduto l'anno scorso - dice a Tuttomercatoweb.com - è stata raggiunta non per merito suo ma per demeriti di altri perchè se il Benevento non sbagliava gara col Crotone ci sarebbe stata un'ultima partita di fuoco. Sono contento per la salvezza però per gli ultimi anni in molti e sono state fatte cose normali. Anche perché l'organico è più o meno simile al Verona o al Bologna e doveva salvarsi con facilità. Ad inizio anno di sicuro si puntava ad altri obiettivi".

Nicola lo terrebbe?

"L'obiettivo lo ha raggiunto, partendo bene e poi si è arenato un po' però negli ultimi due-tre anni gli obiettivi li ha raggiunti. E poi subentrare è sempre difficoltoso, con giocatori che non hai scelto tu. Ha anche delle attenuanti. Io comunque lo terrei".

Belotti a suo parere stavolta partirà?

"La sensazione è che sia stata l'ultima stagione al Toro. Spero possa fare un buon Europeo: è un giocatore di alto livello ed è importante giocare nel Toro che non è una squadra di seconda fascia però poi se non giochi le coppe ma solo il campionato è un po' poco"