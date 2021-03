esclusiva Gentile: "Juve, c'è delusione. Scudetto obiettivo per salvare la stagione"

Claudio Gentile cerca di analizzare con equilibrio l'eliminazione della Juve dalla Champions. "E' stato un qualcosa di inaspettato - dice ai taccuini di Tuttomercatoweb.com - sono stati commessi errori costati cari. E' una eliminazione che pesa e peserà sul cammino ma ora serve far di tutto per tornare in corsa per lo scudetto".

Anche i giocatori dovranno fare i conti con la delusione..

"In effetti anch'io lo sono, non era facile passare il turno però pensavo che la Juve ce la facesse".

Il futuro di CR7. Occorre ancora puntare su di lui nella prossima stagione?

"La società deciderà il da farsi. Certo, si sperava che fosse un acquisto per vincere la Champions e invece è andata male. Per lo meno passare gli ottavi si pensava possibile poi il calcio dà verdetti crudeli e vanno accettati".

E Pirlo invece come lo ha visto in questa stagione?

"Ora è facile fare le critiche, è stato un gran giocatore e sa come si gestiscono le partite. E' forse inesperto nella gestione del gruppo ma non credo sia giusto criticarlo. Ci sono stati anche tanti infortuni, il covid. Non è stato possibile a mio parere giocare con la giusta serenità".

Diceva dello scudetto ma l'Inter va forte...

"E' dura riprendere i nerazzurri ma l'obiettivo deve essere quello obiettivo per salvare l'annata. Può essere un incentivo in più per rimediare ad una stagione non positiva".