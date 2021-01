esclusiva Lerda: "Roma, errare è umano, perseverare diabolico. Toro, cambio inevitabile"

vedi letture

Franco Lerda, allenatore ed ex calciatore di Torino e Napoli tra le altre, è intervenuto durante il TMW News, il programma televisivo di Tuttomercatoweb.com. Tra i tanti temi si è parlato anche della caotica situazione della Roma: "L'errore sui cambi andava ovviamente evitato, capisco che nella tensione della gara la gestione delle sostituzioni è particolare e non sempre il tecnico ha la lucidità per capire, ma doveva essere aiutato. Non getto la croce solo sul tecnico, anche se la responsabilità è sua. Doveva ripeto essere assistito dai collaboratori e dal team manager. Sì, sono anche recidivi visto il caso Diawara: errare è umano, perseverare diabolico. Dispiace per un signor allenatore, Fonseca ha idee e aveva fatto bene. Sono sbagli che però nel computo di un'annata pesano. Quanto allo spezi col Benevento è una bella sorpresa. Va dato atto agli allenatori e ai club che stanno facendo un gran lavoro".

Il Torino riparte da Nicola...

"quest'estate il toro pareva una squadra che non doveva stare certo in questa posizione. Siamo quasi al giro di boa e oggi i granata retrocederebbero. La classifica è pessima e il cambio è stato inevitabile. L'attacco? Di punte ce ne sono, però a parte Belotti, quest'anno sono state sotto tono. La lotta salvezza coinvolge sei-sette squadre, comprese naturalmente squadre come il Cagliari che non pensavano di essere lì"

Clicca sotto per guardare