esclusiva Maini: "Locatelli da Juve? Sì, sa far tutto. Roma, tre innesti per alzare il livello"

vedi letture

Giampiero Maini ex centrocampista di Roma, bologna e Milan ha parlato di Manuel Locatelli, ieri protagonista di un bel gol con la Nazionale e reduce da una stagione brillante con il Sassuolo: "Ho un'idea ben precisa su di lui - dice a Tuttomercatoweb.com - reputo che nel ruolo sia uno dei più interessanti in Italia, per qualità , per come lo interpreta e per personalità. Ed è differente dagli altri per caratteristiche, se pensiamo a Sensi o Verratti. E' da menzionare tra i primi tre in Italia"

E' da Juventus visto che se parla molto?

"La Juve deve rinforzarsi a centrocampo, è la carenza più evidente dei bianconeri in questo campionato. Credo sia un giocatore che possa vestire una maglia come quella".

E il Milan adesso si sarà pentito di averlo fatto partire un po' troppo frettolosamente?

"A volte non si ha voglia di aspettare o non si ha la lungimiranza di credere in un prospetto. Sa far bene entrambe le fasi, è bravo mel palleggio e nel gioco lungo. Al Milan avrebbe fatto molto comodo nella mediana".

Da ex giallorosso come vede la Roma nella corsa Champions dal campionato?

"Le chances sono poche. Per meriti altrui e per problemi di rosa: sta avendo difficoltà nel reparto arretrato e sta adattando giocatori, vedi Cristante da vari mesi. Ha perso terreno e Napoli Atalanta non mollano".

Nella prossima stagione come dovrà ripartire la Roma?

"Ha giocatori di assoluto valore anche giovani. Ci sono le basi. Va ridisegnato l'asse centrale: un portiere, un centrocampista e un attaccante visto che Dzeko è ai titoli di coda. Intorno a loro ci sono giocatori validi. Con tre innesti mirati può essere molto competitiva".

In panchina chi vede?

"Per ora Fonseca... Tutto dipenderà dai programmi e dagli obiettivi. Sarri lo conosciamo e sappiamo qual è il suo calcio, Allegri ha un'idea molto più concreta e pragmatica. Dipende ripeto dal progetto: per un percorso di crescita direi Sarri, se si vuol provare a vincere subito Allegri"