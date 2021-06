esclusiva Mpasinkatu: "Se parte, CR7 va al PSG. Tridente da sogno con Mbappe e Neymar"

Malu Mpasinkatu ds e grande esperto di calcio internazionale ha parlato nel corso del TMW News del futuro di CR7. "Sono convinto che va via passa al PSG perchè è l'unico club che può pagare e che vuole un giocatore che sia pure un brand a livello marketing. Non sono d'accordo che Mbappe debba partire automaticamente in caso di arrivo di CR7. Nel 2022 ci sarà il mondiale in Qatar e la famiglia al-Thani e il presidente Nasser Al-Khelaïfi sognano di vincere la Champions prima dell'evento iridato. E il tridente dei sogni dovrebbe essere CR7-Mbappe-Neymar. Questo è l'obiettivo. Sarebbe un tridente atomico"

