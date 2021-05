esclusiva Nani: “Juve, avanti con Pirlo anche il prossimo anno”

“La Juve in crisi? C’era il rischio che potesse essere una stagione complicata. Credo che la Juventus avesse preventivato un anno di transizione prendendo un allenatore giovane cercando di dare un’impronta diversa”. Così a Tuttomercatoweb l’ex direttore sportivo del Brescia di Andrea Pirlo, Gianluca Nani.

Pirlo ha deluso?

“I risultati non sono stati quelli attesi. Però era una situazione preventivata. Pirlo deve avere una chance per poter continuare, certi progetti necessitano di tempo. Gli darei l’opportunità di portare avanti il progetto. Forse andrà coinvolto un po’ di più nelle scelte di mercato al di là dei nomi dei calciatori. È stato preso un progetto. E questo progetto ha bisogno di tempo”.

Calcio e tv: a giorni uscirà il film di Roberto Baggio, che lei ha avuto a Brescia.

“Lo guarderò con grandissimo piacere. Di Roberto ho un ricordo eccezionale. È un campione che fa parte della vita di tutti noi. Ci sono campioni come lui che non hanno maglia. È un’icona del calcio mondiale. Se c’è un film che racconta le sue gesta non può non essere di interesse”.

Baggio ha scelto di stare fuori dal calcio...

“È una persona libera, fa quello quindi ciò che ritiene più giusto per la sua vita e la sua famiglia. La sua scelta di rimanere fuori dal calcio va rispettata”.