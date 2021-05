esclusiva Oliveira: "Cagliari, grandi meriti a Semplici. Col Parma anche gli dei hanno aiutato"

La salvezza del Cagliari è la grande impresa di Semplici che arrivato in Sardegna ha trovato una squadra in crisi profonda e l'ha rianimata e rinvigorita. "Ci ho sempre creduto, anche un mese e mezzo fa quando la situazione non era facile", dice a Tuttomercatoweb.com Luis Oliveira, grande ex rossoblù. "Credo che da quando è arrivato, Semplici ha portato qualcosa di molto importante. Mi ha colpito perché ha cercato di fare una bella squadra che invece prima sembrava non ci fosse. Mi è piaciuto anche la sua decisione di radunare sempre in cerchio la squadra, un modo ulteriore per compattarsi. C'è stato uno sblocco mentale, a mio parere prima non c'era più intesa tra allenatore e giocatori. Semplici è stato bravo anche a mettere i giocatori al posto loro per farli rendere al massimo.

La svolta col Parma...

"Io sono brasiliano e credo che Dio abbia dato una grande mano in quell'occasione perchè se il Cagliari non vinceva era difficile recuperare".

E ora come dovrà ripartire il Cagliari?

"Con i giocatori giusti e non sbagliare più come quest'anno. La squadra c'è sempre stata ma ripeto, per me era successo qualcosa tra giocatori e allenatori"

E la Fiorentina?

"Stessa cosa che è successa al Cagliari. Nessuno pensava che quest'anno dovesse fare un campionato di questo genere. Entrambe le squadre devono capire dove hanno sbagliato e migliorare. Ora credo serva un allenatore giusto per la Fiorentina e poi prendere i giocatori adatti per rilanciarsi".

Gattuso come lo vedrebbe?

"Sta facendo molto bene al Napoli. Il calcio è assurdo: se fai bene ti mandano via, non ci si capisce nulla. Se va Firenze farà un bel lavoro, tra l'altro lui è calabrese e il presidente idem, andranno d'accordo".