esclusiva Orsi: "Lazio in piena corsa Champions. Ora servono i gol di Immobile"

"La Lazio per arrivare in Champions deve battere il Benevento e pensare che nella partita col Torino possano arrivare tre punti. Fondamentali saranno gli scontri diretti con Napoli e Milan", dice Nando Orsi ai taccuini di Tuttomercatoweb.com.

Domenica c'è Atalanta-Juve, scontro diretto che in qualche modo può esser d'aiuto ai biancocelesti...

"Se la Lazio vince col Benevento, recupera su qualcuno, poi come detto gli scontri diretti contano e se in quelle due gare fai 4 punti, per la Lazio ci saranno chance enormi".

La Lazio sta dimostrando di crederci...

"E' una squadra che ha vinto spesso ultimi minuti. Ci crede sempre, ora però Immobile deve riprendere a segnare perchè senza i i suoi gol la Lazio ha meno chance. E' fondamentale e lo è stato in questi anni con le sue reti"

Chi vede come la squadra più in forma tra quelle in lotta per la Champions?

"L'Atalanta. La vedo come una squadra che ha gioco, vitalità e giusto modo di approcciarsi alle partite. E' un po' sprecona però alla fine vince convincendo. Ieri poteva essere più rotondo risultato, Ha dei difetti però secondo me è la più accreditata ad entrare in Champions".

La Roma?

"La vedo più proiettata all'Europa League, la gara con l'Ajax è determinante, ieri le scelte di Fonseca sono state conservative in vista del match con gli olandesi. In campionato penso che siano un po' lontani dalla Champions, peraltro non hanno mai vinto uno scontro diretto".

CR7 e il suo nervosismo: che ne pensa?

"Il portoghese vive per il gol, non si discute. Il carattere è questo e gli ha permesso di fare 800 gol, Ogni tanto un po' di nervosismo può esserci anche per i fuoriclasse: se fossi un club lo terrei sempre"