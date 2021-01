esclusiva Pusceddu: "Cagliari, Pavoletti deve restare. Fase difensiva da migliorare"

I problemi del Cagliari e le necessità di mercato dei rossoblù. A Tuttomercatoweb ne abbiamo parlato con Vittorio Pusceddu, grande ex dei sardi. "E' una squadra strana, subisce troppi gol. In fase difensiva le cose non funzionano: Cragno è sempre uno dei migliori e questo fa pensare che come filtro a centrocampo qualcosa non va bene. Dispiace perchè non merita questa classifica così come la Fiorentina. Domenica si affrontano due formazioni in gran difficoltà a soprattutto livello mentale"

Pavoletti, oggetto del desiderio di molti club, deve restare?

"Il Cagliari adesso non si può privare di nessuno. Ci sono anche tanti problemi col covid e vista la situazione di classifica non credo che il presidente lo cederà, lo dico anche da tifoso. Pavoletti a livello realizzativo può fare differenza, ci sono anche Joao Pedro e Simeone ma se vuoi salvarti non ti puoi privarti di lui".

Zappa e Sottil: che ne pensa?

Zappa mi piace molto, spinge e crossa bene, il problema è che magari i giocatori non rendono a livello di collettivo. Sottil è anche lui un ottimo giocatore, uno dei pochi degli ultimi giovani che saltano l'uomo. Ha tecnica, velocità, riesce a vedere la porta, gli manca esperienza e giocare con continuità, ma in futuro, a breve, farà parlare di sè"

E Di Francesco?

"Si è trovato a dover affrontare problemi di covid e infortuni. Sta facendo un buon lavoro ma i risultati non stanno arrivando e questo pesa, ma è molto valido come tecnico"

Da ex gialloblù un commento anche sul Verona...

"Sorprende dall'anno scorso, è difficile da affrontare, anche se sta perdendo ultimamente qualche punto importante. Sta giocando un ottimo campionato anche grazie al lavoro Juric. Mi piace Zaccagni, per lui si parla del Napoli: sta dimostrando in effetti di sapere fare grandi cose in fase realizzativa ma anche come assist. A livello di qualità e quantità è completo, recupera palla, fa gol. Ottimo giocatore".