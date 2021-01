ESCLUSIVA TMW - Ripa: "Provai a fermare Rossi e Ljajic. Va capito che c'è un ruolo di responsabilità"

esclusiva Ripa: "Provai a fermare Rossi e Ljajic. Va capito che c'è un ruolo di responsabilità"

vedi letture

Roberto Ripa ex difensore di Udinese e Fiorentina oltre che ex team manager viola analizza la rissa Ibra-Lukaku. Lo fa parlando al TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com, anche sulla base della sua esperienza. "Il rapporto tra i due - spiega - forse era arrugginito da tempo, si sono trovate a confronto le due stelle delle squadre e non è stato un bell'esempio. Il derby è una gara sentita ed è bastata qualche parola fuori posto per scaldare gli animi anche se poi di lì a promettersele ce ne passa. Nel calcio sono cose che possono succedere ma ripeto non è stato un bel messaggio".

Lei era il team manager della Fiorentina quando ci fu la famosa scazzottata tra Delio Rossi e Ljajic. Episodio diverso ma cosa ricorda?

"Il giorno dopo finimmo sul Washington Post perchè non capita mai di vedere un fatto di quel genere, una scazzottata tra l'allenatore e il giocatore. Sul momento non avrei mai immaginato che potesse succedere una cosa del genere, anche conoscendo Delio Rossi e il suo carattere. Sono episodi da condannare che però ci fanno capire che non sai mai come le persone possano reagire. E' importante fare un lavoro personale di intelligenza emotiva. La scuola non ce lo insegna, ma ce lo insegna la vita. E' umano, può capitare una cosa del genere ma l'occhio della telecamera arriva dappertutto e i protagonisti devono sapere che hanno un ruolo di responsabilità anche verso i bambini".

clicca sotto per vedere l'intervento completo di Ripa