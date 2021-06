ESCLUSIVA TMW - Sharp: "Scozia non all'altezza". E snobba l'Italia: "Out prima delle semifinali"

esclusiva Sharp: "Scozia non all'altezza". E snobba l'Italia: "Out prima delle semifinali"

Croazia, Repubblica Ceca e Inghilterra: saranno queste le tre rivali della Scozia di Steve Clarke nel Gruppo D di Euro 2020. Un girone pieno di insidie, che per la Tartan Army inizierà nella giornata di oggi contro Schick e compagni. Per presentare la Nazionale biancazzurra, TuttoMercatoWeb.com ha raggiunto così in esclusiva lo storico attaccante dell'Everton e della Nazionale scozzese degli anni '80 Graeme Marshall Sharp.

Mr. Sharp, come vede la Scozia in vista di questo Europeo?

"La Scozia di Clarke ha fatto bene alle qualificazioni, ma manca di qualità in alcuni reparti strategici. Dal mio punto di vista, i difensori centrali e gli attaccanti non sono infatti all'altezza delle fasi finali del torneo. Magari la Tartan Army ci riserverà una sorpresa, da tifoso lo spero, ma sinceramente dubito che ciò possa accadere".

Qual è la sua favorita per la vittoria finale del torneo?

"Non ho dubbi su questo: la Francia. I Bleus di Deschamps hanno giocatori di primo livello in tutti i settori del campo. Dietro di loro, dico Belgio e Inghilterra, due Nazionali che potrebbero arrivare lontano grazie alle prodezze e alle reti dei loro due cannonieri: Romelu Lukaku e Harry Kane. Da ex attaccante apprezzo molto entrambi".

E l'Italia dove la mettiamo?

"La Nazionale italiana con Mancini come ct è migliorata, ma onestamente non credo che possa arrivare in semifinale in questo Euro 2020".

La chiosa amarcord è inevitabile: qual è il suo miglior ricordo con la Scozia?

"La Coppa del Mondo del 1986 in Messico. Chi se la scorda quella? È vero che non riuscimmo a superare la fase a gironi, ma quella fu un'esperienza davvero fantastica e memorabile. Per tutti noi".