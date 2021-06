tmw Sharp non ha dubbi: "Lukaku e Kane bomber veri, saranno i più decisivi di Euro 2020"

Graeme Sharp, storico ex attaccante della Nazionale scozzese e dell’Everton, non ha dubbi sui due bomber che possono decidere Euro 2020: "Non ho dubbi su questo: la Francia. I Bleus di Deschamps hanno giocatori di primo livello in tutti i settori del campo. Dietro di loro, dico Belgio e Inghilterra, due Nazionali che potrebbero arrivare lontano grazie alle prodezze e alle reti dei loro due cannonieri: Romelu Lukaku e Harry Kane. Da ex attaccante apprezzo molto entrambi", le sue dichiarazioni esclusive a TMW.