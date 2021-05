esclusiva Valcareggi: "Inter avrà continuità. Conte fondamentale, Lukaku vale per tre"

"Conte è stato fondamentale per lo Scudetto dell'Inter. Io gli sarò sempre grato anche perchè ha creduto molto in un mio giocatore dandogli tanta fiducia (Giaccherini, ndr) e poi ai nerazzurri sono legato dai tempi di mio padre ct azzurro. Sono molto amico di Massimo Moratti, quindi sono felice per l'Inter e credo che avrà continuità perchè è forte". Così Furio Valcareggi a Tuttomercatoweb.com sul tricolore conquistato dai nerazzurri: "Lukaku vale per tre. Hakimi va fortissimo e poi c'è il centrocampista più forte al mondo, Barella".

