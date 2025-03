Europa League, gli orari dei quarti e delle semifinali: Bodo/Glimt-Lazio alle 18.45

Dopo le gare di ritorno degli ottavi di finale disputate nella serata di ieri, che hanno chiuso il quadro del tabellone dei quarti e delle semifinali, la UEFA ha reso noti gli orari dei prossimi turni, con la gara di andata della Lazio in Norvegia contro il Bodo/Glimt del prossimo 10 aprile che inizierà alle 18.45. Di seguito il programma completo.

QUARTI DI FINALE

Giovedì 10 aprile 2025

18.45 Bodo/Glimt - Lazio

21.00 Tottenham - Eintracht Francoforte

21.00 Rangers - Athletic Club

21.00 Lione - Manchester United

Giovedì 17 aprile 2025

21.00 Eintracht Francoforte - Tottenham

21.00 Lazio - Bodo/Glimt

21.00 Athletic Club - Rangers

21.00 Manchester United - Lione

SEMIFINALI

Giovedì 1 maggio

21.00 Tottenham o Eintracht Francoforte - Bodo/Glimt o Lazio

21.00 Rangers o Athletic Club - Lione o Manchester United

Giovedì 8 maggio

21.00 Bodo/Glimt o Lazio - Tottenham o Eintracht Francoforte

21.00 Lione o Manchester United - Rangers o Athletic Club

FINALE

La finalissima dell'edizione 2024/2025 di Europa League è invece in programma per mercoledì 21 maggio, alle ore 21, allo stadio San Mames di Bilbao, nella casa dell'Athletic Club, squadra che ieri sera ha eliminato la Roma agli ottavi di finale.

IL TABELLONE DI CONFERENCE LEAGUE

Quarti di finale (10-17 aprile)

1) Real Betis vs Jagiellonia

2) Celje vs Fiorentina

3) Chelsea vs Legia Varsavia

4) Djurgarden vs SK Rapid