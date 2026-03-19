Europa League, i risultati al 45' delle gare delle 21: Aston Villa resiste sullo 0-0
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Questi i parziali delle partite delle 21 di Europa League. Allo stato attuale delle cose il Betis sta ribaltando il Panathinaikos, il Porto ha un piede ai quarti e l'Aston Villa sta gestendo il vantaggio dell'andata sul Lille. E se le partite finissero così ci sarebbe la sfida contro il Bologna.
Aston Villa - Lille 0-0 (andata 1-0)
Betis - Panathinaikos 2-0 (andata 0-1)
8' Ruibal, 45' + 1 Amrabat
Porto - Stoccarda 1-0 (andata 2-1)
21' William Gomes
Roma - Bologna 1-2 (andata 1-1)
22' Rowe, 32' Ndicka, 45' + 2 rig. Bernardeschi
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