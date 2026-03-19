Europa League, i risultati al 45' delle gare delle 21: Aston Villa resiste sullo 0-0

Questi i parziali delle partite delle 21 di Europa League. Allo stato attuale delle cose il Betis sta ribaltando il Panathinaikos, il Porto ha un piede ai quarti e l'Aston Villa sta gestendo il vantaggio dell'andata sul Lille. E se le partite finissero così ci sarebbe la sfida contro il Bologna.

Aston Villa - Lille 0-0 (andata 1-0)

Betis - Panathinaikos 2-0 (andata 0-1)

8' Ruibal, 45' + 1 Amrabat

Porto - Stoccarda 1-0 (andata 2-1)

21' William Gomes

Roma - Bologna 1-2 (andata 1-1)

22' Rowe, 32' Ndicka, 45' + 2 rig. Bernardeschi