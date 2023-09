Europa League, le formazioni di Sheriff-Roma: Svilar in porta, Renato Sanches e Lukaku dal 1'

Primo impegno europeo per la Roma di mister José Mourinho, che dopo la goleada all'Empoli in campionato scenderà in campo alle ore 18.45 per affrontare lo Sheriff Tiraspol nella prima giornata della fase a gironi di Europa League (Gruppo G). Queste le formazioni ufficiali di scena a Tiraspol fra poco più di un'ora:

Sheriff Tiraspol (4-1-4-1): Koval; Tovar, Kiki, Garananga, Artunduaga; Ademo; Ngom Mbekeli, Zohouri, Talal, Fernandes; Ankeye. Allenatore: Bordin.

Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Renato Sanches, Cristante, Aouar, Zalewski; El Shaarawy, Lukaku. Allenatore: Mourinho.