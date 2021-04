Europa League, le semifinali iniziano il 29: per la Roma impegno ad Old Trafford

vedi letture

Con le gare di ritorno giocate la scorsa settimana, si sono composte le due semifinali dell'edizione 2020/21 di Europa League: l'Arsenal riprova la scalata al trofeo che sfiorò nel 2019 e grazie al facile successo di stasera sullo Slavia Praga va a sfidare il Villarreal, con gara di andata in Spagna, che a sua volta ha avuto vita semplice contro la Dinamo Zagabria. Pochi affanni anche per l'altra inglese in corsa, il Manchester United, che ha ragione del Granada e in semifinale incrocerà la Roma di Paulo Fonseca: i giallorossi vanno sotto, soffrono parecchio, ma riescono a far fruttare al massimo il successo dell'andata e volano tra le migliori quattro della competizione.

Andata - 29 aprile 2021

21.00 Manchester United-Roma

21.00 Villarreal-Arsenal